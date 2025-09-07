Antalya'daki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme..

Soruşturma kapsamından görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından dün görevinden uzaklaştırıldı.

Daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen Arslan, Antalya'da teslim oldu.

TUTUKLANDI

Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlker Arslan ile rüşvete aracılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Fazlı Ateş, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

NE OLMUŞTU Emniyet Genel Müdürlüğü'nün NSosyal hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verilmişti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Arslan hakkında gözaltı kararı vermişti.