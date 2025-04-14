Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, iletişim ve ulaştırma alanlarında başkente yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Ankara'yı çevre illere ve tüm bölgelere kesintisiz bağladıklarını bildiren Uraloğlu, 2002'de Ankara'nın 466 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 1206 kilometreye çıkardıklarını aktardı.

Uraloğlu, son 23 yılda 740 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol, 7 bin 721 kilometre asfalt, 178 kilometre yol iyileştirme ve 15,4 kilometrelik 197 köprü yaparak standartları yüksek, daha güvenli ve konforlu yolları vatandaşın hizmetine sunduklarına dikkati çekerek, "2020'de hizmete açılan 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu sayesinde Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan bin 230 kilometrelik kesintisiz otoyol ağı oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kasım 2024'te Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun yapım sözleşmesini imzaladıklarını anımsatan Uraloğlu, 120 kilometre uzunluğunda projelendirilen otoyolla Ankara-Kırıkkale trafiğini azaltacaklarını belirtti.

Uraloğlu, Ankara ile Sakarya'nın Akyazı ilçesi arasına inşa edilmesi planlanan Orta Anadolu Otoyolu'nun da bağlantı yollarıyla birlikte 276 kilometre olacağını bildirerek, "Üç gidiş ve üç geliş olmak üzere 6 şeritle hizmet verilecek." ifadesini kullandı.

Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve bağlantı yollarını da hizmete açtıklarını hatırlatan Uraloğlu, Yargıtay Köprülü Kavşağı, Kızılcahamam Hastanesi farklı seviyeli kavşağı ve Polatlı Şehir Geçişi gibi projeleri de hizmete alarak araç yoğunluğunu azalttıklarını aktardı.

Uraloğlu, toplam proje tutarı 29 milyar 181 milyon lira olan 19 kara yolu projesinde çalışmaların devam ettiğine işaret ederek, "Tarihi köprüleri de restore ederek kültürel mirası koruyoruz. Akköprü, Dağkaya Köprüsü, Etlik ve Altındağ gibi tarihi köprülerimizi de restore ederek hem kültürel değerlerimizi yaşatıyor hem de bu eserleri ulaşım altyapımızın bir parçası haline getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

103,6 kilometre kent içi raylı sistem

Ankara'nın tüm demir yolu altyapısını yenilediklerini ve modernize ettiklerini aktaran Uraloğlu, Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya ve Ankara-Sivas hızlı tren hatlarını hizmete alarak başkenti 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağının merkezi yaptıklarını belirtti.

Uraloğlu, YHT'ler ile bugüne kadar yaklaşık 97,4 milyon yolcuya hızlı tren konforuyla ulaşım imkanı sağladıklarına dikkati çekerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına son 23 yılda 728 milyar 40 milyon lira yatırım yaptık. Ankara'nın 23,1 kilometrelik kent içi raylı sistem hattını 103,6 kilometreye çıkardık. 26,2 kilometrelik Esenboğa Havalimanı metro projesinde, Etlik Şehir Hastanesi ile Pursaklar ve Çubuk bölgesindeki yapılaşma dikkate alınarak revizyon yapılacak, önümüzdeki sene de imkanları değerlendirerek bu metroda yapım çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. 505 kilometrelik Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'yle seyahat süresi 14 saatten 3,5 saate düşecek. Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 7 milyon nüfusa doğrudan hizmet verilecek. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projemizin ön proje çalışmalarını tamamladık. 344 kilometrelik hatta trenlerimiz saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. Seyahat süresini de sadece 80 dakikaya indireceğiz."

Bakanlık olarak Kızılay–Çayyolu, Batıkent-Sincan, Keçiören-AKM, AKM-Gar-Kızılay metrolarını tamamlayarak Ankaralıların hizmetine sunduklarını anımsatan Uraloğlu, 2018'de yenileyerek hizmete aldıkları Başkentray'ın da 7 yılda 113 milyondan fazla yolcu taşıdığını aktardı.

Etüt proje çalışmaları başladı

Uraloğlu, 20 kilometrelik Ümitköy-Batı Merkez ve 12 kilometrelik Etlik-Forum hatlarında etüt proje çalışmalarına başladıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu hatlarımız tamamlandığında 58,2 kilometrelik metro hattını daha hizmete sunmuş olacağız. Başkentray'ı Yenikent'e bağlayacak Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda demir yolu projesi kapsamında da çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2002 yılında 2 milyon 836 bin 628 yolcu ağırlayan Ankara Esenboğa Havalimanı, geçen yıl 12 milyon 913 bin 753 kişiye hizmet verdi. Bu yılın ilk çeyreğinde de yolcu sayımız 3 milyon 10 bin 378'e ulaştı. Burada talebin daha da artacağını öngörerek havalimanını daha yenilikçi ve vizyoner anlayışla geliştirmeye devam ediyoruz. 2022'nin sonunda başlatılan kapasite artırımı çalışmaları kapsamında, iki etaplı bir projeyi hayata geçirdik. İlk etap çalışmalarımızda sona geldik. Yolcu kapasitesini 30 milyona çıkaracak üçüncü pist, yeni kule binası ve hizmet binalarında son çalışmalarımızı yapıyoruz. İkinci etapta da terminal binasını en az 40 bin metrekare genişleteceğiz."