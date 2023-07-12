Fenerbahçe'deki etkili oyunu sonrası Real Madrid'e transfer olan Arda Güler göze girdi.

Genç yıldız adayının ilk idmanda başta Ancelotti olmak üzere herkesi etkilediği belirtildi. Habere göre, genç yeteneğin tekniği ve nitelikleri teknik ekibi hayran bıraktı.

İtalyan teknik adamın Arda Güler'in kiralanma fikrine sıcak bakmadığı ve önümüzdeki sezonda milli yıldızı değerlendireceği belirtildi.

Öte yandan Arda Güler'in Real Madrid'in vazgeçilmez ismi olmak için elinden geleni yapacağı aktarıldı.

Ayrıca Carlo Ancelotti ve ekibi, kiralıktan dönen Brahim Diaz'ın da performansından memnun kaldığı ifade edildi. Haber7