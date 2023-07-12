Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Bahçeli, "Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. Bizim isteğimiz; memurlara uygulanan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emeklilere de uygulanmasıdır" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ GÜLER: GAYRETİMİZ, ÇABAMIZ OLACAKTIR

Katıldığı Habertürk canlı yayınında MHP lideri Bahçeli'nin "emekliye seyyanen zam" talebine ilişkin AK Parti'nin tutumunu paylaşan Grup Başkanı Abdullah Güler, "Mümkündür elbette. Gayretimiz, çabamız olacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Bahçeli'nin emekli maaşlarına ilişkin çağrısına yanıt: Mümkündür elbette, çabamızı ortaya koyacağızAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler.

"BÜTÇE İMKANLARI DEDİĞİMİZ DENGE VAR"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Genel Kurulu'nda gündeme gelen memur ve emekli zammıyla ilgili torba yasa teklifi hakkında konuşurken, çalışanların özlük haklarının artırılması ve enflasyona ezdirilmemesi konusunda çabalarının olacağını belirtti. Bahçeli'nin çağrısına ilişkin ise "Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var" şeklinde konuştu.

"EKONOMİK DURUMUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKİYOR"

AK Parti Grup Başkanı, çalışanların refah seviyesini ve özlük haklarını artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Ancak bütçe dengesinin gözetilmesi gerektiğini de belirtti. Çalışanların memnuniyeti ve adil bir gelir dağılımı için çaba sarf edeceklerini ifade eden Güler, bütçe imkanları ve ekonomik durumun da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

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