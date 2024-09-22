Türk siyasi tarihinde geniş yeri olan ve son yıllarda teşkilatlanma çalışmalrına hız veren Anavatan Partisi Genel Merkezi tüm yurtta yeniden yapılanma ve teşkilatlanma çalışması başlattı. Bu kapsamda Genel Başkan İbrahim Çelebi'nin imzasıyla Van İl Başkanlığı görevine Adem Bayram atandı.

Yıllarca Sivil Toplum Örgütlerinde önemli görevler üstlenmiş ve en son yapılan genel seçimlerde Vatan Partisi'nden ikinci sıra milletvekili adayı olan Vanlı İş İnsanı Adem Bayram Anavatan Partisi Van İl Başkanı oldu.

Parti Genel Merkezinde Genel Başkan İbrahim Çelebi ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Elhakan'nın katılımıyla görevi üstlenen Adem Bayram, görevin kendisine tevdi edilmesinden dolayı genel merkez yöneticilerine teşekkür etti.

Türkiye siyasetine uzun yıllar yön vermiş, tecrübeli siyasetçiler döneminde de yüzde 45 oy alarak tek başına iktidar olmuş, devamında cumhurbaşkanlığı yapmış merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın emaneti olan Anavatan Partisi, deneyimli cesur ve tecrübeli kadrosu ile milletin yüzünü güldüreceğe benziyor.

Anavatan Partisi Van İl Başkanı Adem Bayram, Türkiye siyasetinde derin izler bırakan bir partide temiz siyaset yapacaklarını ve tüm Van halkını Anavatan Partisi'ne sahip çıkmaya davet etti.