Bu pratik, ilk olarak 1700'lerin Fransa'sında Fransız kraliyet ailesinin temizlik alışkanlıklarıyla ortaya çıktı ve daha sonra Orta Doğu ve Doğu Asya'ya yayıldı. Ancak Amerika'da bu alışkanlık neden benimsenmedi?

Bir teoriye göre, II. Dünya Savaşı sırasında Amerikan askerlerinin Avrupa'da taharet musluğunu genelevlerde görmesi ve bu durumu ahlaki açıdan olumsuz algılamaları etkili olmuş olabilir. Başka bir görüş ise, İngiltere ve Amerika arasındaki tarihi rekabetin etkisiyle taharet musluğunun benimsenmediği öne sürülmektedir. Ancak kültürel alışkanlıkların değişmesinin zorluğu da bu durumun arkasındaki temel sebeplerden biridir.

Günümüzde Amerika'da bazı bölgelerde taharet musluğu kullanımı yavaş yavaş artmakta olup, bazı yeni yapılan banyolarda bu seçenek göz önünde bulundurularak altyapılar oluşturulmaktadır. Ancak genel olarak Amerikalılar, tuvalet kağıdı kullanımını tercih etmeye devam etmektedirler. Taharet musluğunun Amerika'da yaygınlaşmamasının ardında yatan nedenler, kültürel, tarihsel ve alışkanlık temelli karmaşık faktörlerle açıklanabilir.