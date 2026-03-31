İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın art arda düzenlediği iki misillemede de ülkenin merkezinde başkent Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu birçok kentte sirenler çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran misillemesi nedeniyle bazı bölgelerde patlama seslerinin duyulduğunu belirterek bir füzenin açık alana düştüğünü iddia etti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran misillemelerinin ardından isabet veya yaralanmaya ilişkin bir rapor almadıklarını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.

İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı misillemesi sonrası Hayfa'daki petrol rafinerisinden dumanlar yükseldi

İran ve Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde yer alan petrol rafinerisi yerleşkesinden dumanlar yükseldi.

İsrail basınındaki haberlere göre, İran'ın füze saldırılarının hedefindeki Hayfa kentinde petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin bulunduğu bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise misillemenin ardından başta Hayfa olmak üzere İsrail’in kuzeyindeki Celile, Tiberya bölgelerinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Kanal 12 televizyonu, İran ve Lübnan'dan atılan roket ve füze parçalarının Hayfa'nın yanı sıra kuzeydeki Kiryat Şimona ve Binyamina yerleşimlerindeki en az 10 noktaya düştüğünü aktardı.

İran Kudüs Gücü Komutanı Kaani: "Bölgenin yeni düzenine alışın"

İran basınına göre İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda adına açılan bir hesaptan açıklama yaptı.

Açıklamada Kaani, şu ifadeleri kullandı.

"Netanyahu bölgede güvenlik kuşağını genişletmeyi hayal ediyordu. Ancak kuzeyde Hizbullah, güneyde Ensarullah'ın (Husilerin) ateşi, (İsrail) rejiminin yerleşimcilere verdiği vaadi boşa çıkardı. Direniş cephesi artık bir odada. Bölgenin yeni düzenine alışın."

İran: İsrail ile ABD'nin komuta merkezlerine ve 5 ABD üssüne füze ve İHA'larla saldırılar düzenlendi

Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 87. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgedeki 5 Amerikan üssü ve işgal altındaki Filistin topraklarının güney, orta ve kuzeyindeki askeri merkezler dahil olmak üzere çeşitli bölgelerdeki komuta ve kontrol merkezleri, insansız hava aracı hangarları, silah destek sığınakları ve terörist askerler ile Amerikan-Siyonist pilotların saklandığı yerler, İmad, Kıyam ve Hürremşehr 4 gibi balistik füzeler ve yıkıcı insansız hava araçlarıyla etkili bir şekilde hedef alındı."

Kuveyt, Irak ve Suudi Arabistan'daki ABD üslerinin de hedef alındığı ve saldırıların dün geceden bu yana devam ettiği belirtildi.

Kuveyt'teki tuz arıtma tesislerine düzenlenen saldırıların İsrail tarafından gerçekleştirildiğinin öne sürüldüğü açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siyonist rejimin Kuveyt'in tuz arıtma tesislerine yönelik alışılmadık ve gayrimeşru saldırısı, Siyonist işgalcilerin alçaklığının bir işaretidir. Devrim Muhafızları, bu insanlık dışı eylemi kınadığını ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki Amerikan askeri üslerinin ve Siyonist rejimin askeri ve güvenlik merkezlerinin güçlü hedeflerimiz olduğunu ilan etmektedir."

İran, ABD'ye ait iki İHA düşürdüğünü duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'ye ait iki MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) ülkenin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsfahan eyaleti semalarında iki saat arayla ABD'ye ait iki MQ-9 Reaper tipi İHA'nın ülkenin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkenin güney sahillerinde 5 Hermes tipi İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuş, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ise yaklaşık 140 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini kaydetmişti.