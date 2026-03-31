Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Mart tarihinde Siirt’ten Tatvan’a gelen A.B., E.B. ve A.B. isimli şüphelilerin ilçe merkezindeki 7 ayrı kuyumcuda yaklaşık 52 gram sahte altın bozdurdukları tespit edildi. Şüphelilerin altınları bozdurduktan sonra Van’a gittikleri, aynı gün Van üzerinden Siirt’e dönüş yaptıkları belirlendi. Tatvan ilçe girişinde kolluk ekiplerince durdurulan şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada 177 bin 600 TL, 550 euro, 4 bin dolar ve 12,5 gram sahte altın ele geçirildi. Ele geçirilen para ve sahte altınlara Tatvan Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

Şüpheliler A.B. ve E.B. ifadelerinde, aynı gün 7 ayrı kuyumcuya girerek toplam 52 gram altın bozdurduklarını, altınların sahte olduğunu bilmediklerini ve araçta bulunan paranın bozdurulan altınlardan elde edildiğini beyan etti. Yapılan cep telefonu incelemesinde ise sahte külçe altınlara ait fotoğrafların bulunduğu tespit edildi. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından şüpheliler A.B. ve E.B., Türk Ceza Kanunu’nun 157/1 ve 158/3 maddeleri kapsamında "dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince 2 şüpheli tutuklanırken, şüphelileri araçla Tatvan’a getiren A.B. hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.