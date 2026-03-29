Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik 12 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, ülkeye son 24 saatte düzenlenen 12 İHA saldırısının engellendiği bildirildi.

Açıklamalarda, saldırıların kaynağına ve hangi bölgeye yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

BAE hava savunma sistemleri İran'dan atılan füze ve İHA'lara müdahale etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin, İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiği bildirildi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama seslerine ilişkin bilgi verildi.

BAE hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, duyulan patlama seslerinin saldırıları havada önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı aktarıldı.

Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli yerlere geçme çağrısı yapıldı

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran'ın misilleme yaptığı Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli yerlere geçme çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığınca İran'dan düzenlenen saldırı sonrası yapılan açıklamada, saldırı sonrasında sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada, halka sakin olmaları, en yakın güvenli noktaya geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Kuveyt: Hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırılarına müdahale ediyor

Kuveyt, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiğini duyurdu.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarına karşılık verdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi.

Umman: Ülkeyi hedef alan saldırıların kaynağı araştırılıyor

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "devam eden savaş" ve bölgedeki ülkelere karşı yapılan her türlü şiddet ve saldırının kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkeyi hedef alan "hain ve korkakça" saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen bir taraf olmadığı ve yetkili makamların söz konusu saldırıların kaynağını ve amaçlarını araştırdıkları kaydedildi.

Umman'ın tüm bölge ülkeleri için barışın sağlanması, güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla "etkin tarafsızlık" politikasına bağlı kalmayı sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Umman, barışın tesis edilmesini, bölgedeki tüm ülkeler için güvenlik ve istikrarın sağlanmasını, devam eden savaşın durdurulmasını ve mevcut çatışmanın temel nedenlerini ele almak üzere diyalog ve diplomasiye dönülmesini savunmaktadır. Bu yaklaşım, bölgenin temel unsurlarını, refahını ve halklarının güvenliğini korumayı amaçlamaktadır."