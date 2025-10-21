Bu gelişmenin ardından İmaj Altyapı Vanspor FK Başkanı Erol Temel, sosyal medya hesabı üzerinden bir tebrik mesajı yayımladı. Temel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Amed Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Sayın Nahit Eren’i ve yeni yönetim kurulunu tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Bu seçimin hem bölgemiz hem de Amed Spor camiası için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Futbolun dostluk, centilmenlik ve fair-play ruhu içerisinde geçeceği bir sezon temennisiyle; Amedspor camiasına hayırlı olmasını diliyoruz.”

Vanspor FK’nin resmi sosyal medya hesaplarından da yapılan paylaşımda, ise Amedspor’un yeni yönetimine başarı dilekleri yinelendi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren ise, gösterilen bu nezaket dolayısıyla Vanspor FK’ye ve Başkan Erol Temel’e teşekkürlerini iletti.