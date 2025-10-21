Geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümündeki şüphelerin aydınlatılmasını talep eden Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, açıklamalarda bulundu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş’in 27 Eylül 2024’te kaybolmasının ardından, 15 Ekim 2024’te Mollakasım sahilinde cansız bedeni bulunmuştu. İstanbul Adli Tıp Kurumu raporunda yer alan bilgilere göre, vücudunda iki erkeğe ait DNA izleri tespit edilen Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, SP Van İl Başkanı İlhan, sürecin şeffaf yürütülmesini talep etti.

İlhan, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümü hepimizi derinden üzmüştür. Rojin'in şüpheli ölümünün aydınlatılması için bir an önce somut adımlar atılmalıdır. Bu olayda kusuru olanlar tespit edilip kamuoyuna açıklanmalıdır. Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 15 Ekim 2024'te Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunmuştu. Bu olay, sadece ailesini değil, tüm toplumumuzu derinden etkilemiştir. Genç bir hayatın sona ermesi, hepimiz için büyük bir kayıptır. Rojin'in yaşamı, hayalleri ve geleceği, adaletin sağlanması için vazgeçilmez bir öneme sahiptir.” dedi.

“ROJİN'İN AİLESİNİN ACISINI PAYLAŞIYORUZ”

SP Van İl Başkanı İlhan, son olarak şunları söyledi:

“Olayın soruşturması devam etmekte olup, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yürütülen rapor, olayın seyrini değiştirecek kritik bilgilere işaret etmektedir. Rojin'in vücudunda bulunan iki erkek kişiye ait DNA örnekleri, şüpheli ölümün aydınlatılmasında önemli bir delil olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, yalnızca Rojin'in değil, benzer mağduriyetler yaşayan tüm kadınların sesi olmak için bir kez daha bize sorumluluk yüklemektedir. Toplumumuz, olayın bir an önce aydınlatılmasını ve gerçeklerin açığa çıkarılmasını beklemektedir. Bu tür olayların toplumda yarattığı korku ve güvensizliğin ortadan kaldırılması için acil adımlar atılmalıdır. Rojin'in ailesinin acısını paylaşıyor, onlara destek olmayı bir görev biliyoruz. Ailenin bu süreçte yalnız olmadığına inanıyoruz. Buradan yetkililere çağrıda bulunuyoruz: Rojin'in başına gelenler titizlikle araştırılmalı ve kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır. Adaletin yerini bulması, yalnızca Rojin için değil, tüm kadınlarımız için bir zorunluluktur. Kadınların yaşam hakkı, güvenliği ve onuru için gereken her türlü önlemi almak, idare ve toplumun en öncelikli görevlerindendir.”