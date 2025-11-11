Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,8 artışla 5 bin 434 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 5 bin 610 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS FİYATI 4 BİN 134 DOLARDA SEYREDİYOR

Çeyrek altın 9 bin 403 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 495 liradan satılıyor.

Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı, yüzde 0,5 artışla 4 bin 134 dolarda seyrediyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ DEĞERLİ MADENLERİ YÜKSELTTİ

ABD Senatosu'nun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylaması, varlık fiyatları üzerindeki etkileri oluyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerin sürmesi de değerli madenlerin yükselmesini sağladı.