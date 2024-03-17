Almanya Başbakanı Scholz, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “İsrail'de hükümet başkanı, cumhurbaşkanı ve diğer yetkililerle görüşeceğim. Ayrıca rehinelerin ve kaçırılan İsraillilerin yakınlarına yardımcı olmak ve onların bakış açılarını anlamak için onlarla da konuşacağım. Zor bir durumla karşı karşıyayız. Yardımların Gazze'ye daha büyük ölçekte ulaşması gerekiyor. Bu da konuşmam gereken bir konu olacak. Askeri gelişmelerin devam etmesinden endişe duyuyoruz. Özellikle de Refah'ta kapsamlı bir saldırının çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açma riski var ki bu çok korkunç olur ve her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gerekir. Bu nedenle bu konu da konuşulması gereken bir konudur” dedi.

“İSRAİL’İ DESTEKLİYORUZ ANCAK SİVİL KAYIPLAR ÖNLENMELİ”

Scholz, İsrail’e destek verdiklerini ancak uluslararası hukuka riayet edilmesi, sivil kayıpların önlenmesi ve insani yardımların Gazze’ye ulaşması gerektiğini vurgulayarak, “Kendi ülkesini savunması konusunda İsrail'in yanında yer alıyoruz ve İsrail'in Hamas'ın saldırılarına karşı kendini savunmaya hakkı vardır. Aynı zamanda uluslararası hukuk kurallarına riayet edilmesi, sivil kayıpların önlenmesi, insani yardımların Gazze'ye ulaşması ve barışa yönelik uzun vadeli gelişmelerin ele alınması önemlidir. Bu ziyaret sırasında tüm bunları yoğun bir şekilde yapacağım ve işte bu nedenle şimdi, tam da bu zamanda gerekli” ifadelerini kullandı.