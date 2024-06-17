42 yaşındaki Ali Can Gül, geçirdiği mide ameliyatı sırasında hayatını kaybetti. Başarılı iş insanı Gül, bölgedeki birçok esnafın da sahibi olduğu Hasan Gül'ün oğluydu.

Ailesinin ve sevenlerin derin üzüntüsüne neden olan bu vefat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geniş yankı uyandırdı. Başta ailesi olmak üzere, iş dünyası ve yakın çevresi Gül'ün ardından derin bir teessür yaşıyor.

Merhum Ali Can Gül'ün cenaze töreninin detayları daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Kıbrıs Postası olarak, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyor, merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz.