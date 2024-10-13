Ankara'da düzenlenen DEVA Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde Ali Babacan, geçerli 556 oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Ali Babacan'ın genel başkanlık için tek aday olduğu kongrede, delegeler, genel başkan, genel merkez yönetim kurulu, disiplin kurulu ile ilkeler ve değerler kurulu üyelerini belirlemek için oy verdi.

Kongrede, divan kurulu başkanlığına oy birliğiyle Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çanakçı seçildi.

"KONGRE, TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR YOLUN BAŞI"

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin 2. Olağan Büyük Kongresi'nde "Kongremiz, sadece partimiz için değil Türkiye için yeni bir yolun başıdır." diyerek şöyle konuştu:

Bu ülkeye gönül vermiş, taş üstüne taş koymak isteyen herkesle geniş bir işbirliği yapmanın çok önemli olacağını düşünüyoruz. Bunun için de biliyorsunuz geçtiğimiz mayıs, haziran ayından itibaren yapmakta olduğumuz çalışmalar var, gelişimler var. Biz diyoruz ki beraberce açacağımız bu yeni yolu dostlarımızla beraber yürüyelim diyoruz. Birlikte, beraberlikle bereket var diyoruz.

Türkiye, iktidar bloku ile muhalefetin arasındaki kayıkçı kavgasına mecbur değildir. DEVA Partisi, birleştirici ve kapsayıcı üslubuyla somut proje ve programlarıyla Türkiye siyasetinde çözümün ve umudun yegane adresidir

"ANA MUHALEFET YENİ ÇALIŞMALAR YAPIYORMUŞ"

DEVA Partisi'nden başka ülkenin sorunlarının nasıl çözüleceğini detaylarıyla çalışan bir siyasi parti olmadığını savunan Babacan, "Ana muhalefet yeni çalışmalar yapıyormuş, program hazırlıyorlarmış. 101 sene sonra." dedi.

Kongrenin ana mesajının "yeni bir yol" olduğunu ifade eden Babacan, "Türkiye'de siyasetin iki kutuplu bir hale geldiğini ve bu modelin çoğulculuğu yok ederek Türkiye'yi geriye götüreceğini" belirtti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üzerinden 1 yılı aşkın süre geçtiğini belirten Ali Babacan, şunları kaydetti:

İşgalin bir yılında bu soykırımda yaşamını yitiren tam 43 bin kişi var. Bunların çoğu kadın ve çocuk. Hastaneleri, okulları, çadırları, ibadethaneleri bombaladılar. Hiç acımadılar. Ben hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimiz için bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Kolay değil. 2 milyon 200 bin kişi arkadaşlar. Her eve ateş düştü. 2 milyon 200 bin kişi evinden oldu. Gazze'de tam bir insanlık dramı yaşamıyor. Çoluk, çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden bir yıl boyunca sistematik bir katliamın hedefi oldu Gazze'de yaşayan Filistinli kardeşlerimiz.

"GENÇLER UYUŞTURUCU VE KUMAR BATAKLIĞINA ÇEKİLDİ"

Babacan, gençlerin uyuşturucu ve kumar bataklığına çekildiğini ifade ederek, "Herkesin cebindeki telefon olmuş bir gayriresmi illegal kumarhane. Böyle bir şey olur mu?" dedi.

Babacan, sanal bahis konusuna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.