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Wanhaber / Ramazan Çetin

Çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştiren Vangölü Aktivistleri Derneği ve Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü, bu kez Süphan Dağına zirve tırmanışı gerçekleştirecek.

Bu yıl 12.’si yapılacak olan tırmanış Van Gölü Aktivistleri Derneği Yönetim kurulu üyesi Merhum Tarık Bünyamin anısına gerçekleştirilecek.

02-03 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Süphan Dağı Zirve Tırmanışı Aydınlar Beldesi’nden başlayacak.

Tırmanışa katılmak isteyenler için başvurular devam ederken, Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından yapılan açıklamada; “Katılacak adayların zirve tırmanışı için kondisyonlarının iyi olması gerekmektedir” hatırlatması yapıldı.