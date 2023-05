İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik mitinglerine Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Adana’da devam etti.

‘’BOZMUŞUNUZ YİNE BİRİLERİNİN SİNİRLERİNİ!’’

Akşener, Adana’da kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa; ‘’Allah’ına kurban Adana! Ama siz burayı hani birisi diyor ya lebalep doldurmuşsunuz. Şimdi bakacaklar, bakacaklar küfürler artacak. Bozmuşunuz yine birilerinin sinirlerini.’’ sözleriyle seslenerek konuşmasına başladı.

‘’13. CUMHURBAŞKANI SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU, BAŞBAKAN MERAL AKŞENER OLACAK’’

‘’Kesinlikle 2 şey olacak; 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Meral Akşener olacak’’ diyerek konuşmasına devam etti.

Uzun yıllardır siyasetin içinde olduğunu ve hiçbir zaman bu kadar hakaretle, tehditle ve iftirayla karşılaşmadığının altını çizen Akşener; ‘’Çok seçime şahit oldum ama milletine ‘darbeci’ diyen bir zihniyete hiç şahit olmadım. Milletine işgalci diyen bir siyasiye, bir dile hiç rastlamadım. Ve bizi hedef gösteren, muhalefeti hedef gösteren bir dile hiç rastlamadım. Önce kadınlara ‘çürük’ dendi, ‘sürtük’ dendi, ‘düşük’ dendi. Gençlere ‘süfli’ dendi. Millete işgalci dendi, darbeci dendi ondan sonra hedef gösterildik.’’ dedi.

‘’BENİM MEZAR KAZILIRKEN GABAR’DA PETROL BULUNDU.’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; ‘’14 Mayıs’ta bunları Cudi’ye, Gabar’a gömmeye var mıyız?’’ sözlerine ilişkin konuşan Akşener; ‘’Sayın Kılıçdaroğlu’yla beni birimizi Gabar’a, birimizi Cudi’ye gömdüler. Benim mezar kazılırken petrol bulundu Gabar’da.’’ dedi.

‘’YAKINDA PEYGAMBERLİĞİNİ İLAN EDERSE HİÇ ŞAŞIRMAM.’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; ‘’Bunlar kitapsız, bunlar dinsiz’’ sözlerine ilişkin konuşan Akşener; ‘’Milletine ‘kitapsız’ diyen, ‘Allahsız’ diyen, ‘dinsiz’ diyen bir dille de hiç karşılaşmadık. Diyor ki; ‘biz Allah’tan emir alırız.’ Arkadaş bu nasıl bir iştir? Bu nasıl bir kötü, pis dildir. Yakında peygamberliğini ilan ederse hiç şaşırmam.’’ diye konuştu.

‘’14 MAYIS AKŞAMI BU İŞİ BİRİNCİ TURDA BİTİRMELİYİZ.’’

Seçimlerin ilk turda bitmesi gerektiğinin altını çizen Akşener; ‘’Bir an evvel 14 Mayıs akşamı bu işi birinci turda bitirmeliyiz. Gerçekten psikiyatristlere muhtaç insanlar bu ülkeyi yönetiyor. Her bir arkadaşım, her bir kardeşim, her bir evladım; sadece kendisini, ailesini değil bütün arkadaşlarınızı, komşularınızı, akrabalarınızı sandığa götürüyorsunuz ve 1. turda sayın Kılıçdaroğlu’nu 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Recep Bey ve arkadaşlarını da emekli ediyoruz.’’ dedi.

‘’SİZİN ALINLARINIZ KAPKARA. NERESİ TEMİZ?’’

Bekir Bozdağ’ın sözlerine ilişkin konuşan Akşener; ‘’Muhteremler o alnın temiz olması için harama el uzatmamanız lazım. Kul hakkına girmemeniz lazım. Gencecik çocukların hakkını yememeniz lazım. 82 puan alıp öğrencileri atamayıp; 52 puanla ayısı, dayısı olanları atayıp kul hakkı yememeniz lazım. Sizin alınlarınız kapkara. Neresi temiz?’’ diye konuştu.

‘’SEÇİMİ KAYBETTİKLERİNİ GÖRDÜLER!’’

Geçtiğimiz gün Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’na yönelik provokasyona ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Süleyman Soylu’nun açıklamalarına Akşener; ‘’Erzurumlu kardeşlerimi, dadaşları çok üzen; Atatürk’ün şehri Erzurum’da sayın Ekrem İmamoğlu’na yapılan o taşlama, linç etme ve provokasyonun karşısında bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış bir şahıs kalkıp da Ekrem İmamoğlu ve CHP’yi suçluyorsa artık kelimeler bitmiştir. 14 Mayıs’ta bu işi kaybettiğini anlayıp artık son olarak işi zorbalığa vurmuş demektir. Yani seçimi kaybettiklerini gördüler.’’ diye konuştu.

‘’FANTEZİDE SINIR YOK!’’

Süleyman Soylu’nun son dönemdeki açıklamalarına ilişkin konuşan Akşener; ‘’Biz kazanırsak asayişten sorumlu arkadaşa göre biz erkeklerle erkekleri evlendirecekmişiz. Bak Adanalılar zıpladı ha. Allah’ınıza kurban be! Bitmedi bir şey daha var. Adamın bir fantezisi daha var ne biliyor musunuz? Hayvanlarla erkekleri evlendirecekmişiz. Ya fantezide sınır yok.’’

‘’BİR DE JELİBONCU ARKADAŞ VAR. HABİRE AHLAK DERSİ VERİR’’

Ankapark yolsuzluğuna ilişkin konuşan Akşener; ‘’Bir de jeliboncu arkadaş var. Habire ahlak dersi verir. Ama bir Ankapark yaptı, 16 milyar lirayı 3 kişinin cebine koydu, gerisi cebellezi. Amma ve lakin 16 milyar lirayla bu ülkenin öğrencilerinin, gençlerini KYK borçları affedilebilirdi. Kaç tane fabrika yapılabilirdi? Kaç tane yurt yapılabilirdi. İşte böyle bir haram düzenini, böyle bir düzenbaz düzeni 14 Mayıs’ta helal oylarımızla emekli edecek miyiz?’’ diyerek vatandaşlardan söz aldı.

‘’TARZAN ZORDA, RECEP BEY ATTAYA GİDİYOR.’’

Akşener konuşmasına; ‘’Tarzan zorda, Recep Bey attaya gidiyor. Ama biz sabırlı olacağız. Biz akıllı olacağız, biz zeki olacağız ve bunların yaptığı bu yanlışlıkları göreceğiz, engelleyeceğiz. Ama onlarla bir olmayacağız. Bir de sandıkları koruyacağız değil mi? Söz mü?’’ sözleriyle devam etti.

‘’CHP’LİLERDEN DE HER AİLEDEN 1 TANECİK İSTİYORUM!’’

Akşener, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

‘’1 oy Kemal’e, 1 oy Meral’e! Tabii CHP seçmenlerine saygım sonsuz. İYİ Partililer oylarınızı elbette hem Kemal’e hem Meral’e istiyorum. CHP’lilerden de her aileden 1 tanecik istiyorum. Mümkün mü? Her aileden bir tanecik. Fazlası yok.’’