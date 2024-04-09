Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, yollarda güvenliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla akıllı ulaşım sistemlerini ülke çapında yaygınlaştırdıklarını bildirdi.

Doğu-batı, kuzey-güney demeden Türkiye'yi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattıklarını vurgulayan Uraloğlu, bölünmüş yol ve otoyol yapımına büyük önem verdiklerini kaydetti.

Uraloğlu, 2002'de sadece 6 şehrin birbirine bölünmüş yolla bağlı olduğunu, bu sayının şu anda 77'ye çıktığını kaydetti.

Halen bölünmüş yolların trafiğin yüzde 83'üne hizmet verdiğini aktaran Uraloğlu, "Kara yollarımıza yaptığımız yatırımlar sayesinde 100 milyon taşıt-kilometre başına hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 81'lik azalma sağladık ancak bununla yetinmiyoruz, yollarımızı akıllı ulaşım sistemleriyle donatarak yol güvenliğini en üst düzeye çıkarıyoruz. Akıllı ulaşım sistemleriyle hayatları kurtarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, kara yolu altyapısını inşa ederken teknolojideki gelişme ve küresel trendleri dikkate aldıklarının altını çizerek, akıllı ve otonom teknolojilerle hızlı ve emniyetli yol altyapısı tesis ettiklerini bildirdi.

Araçların otonom sürüş sistemleri için yeni gelişen altyapıyı hazır hale getirmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yollarımızı akıllı ulaşım sistemleriyle donatmaya devam ediyoruz. K-AUS Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi'ni başlattık. Proje kapsamında Türkiye'nin e-Devlet altyapısını da kuran Türksat AŞ, K-AUS Yazılım Platformu'nu yerli ve milli imkanlarla geliştirecek. İşin süresi 24 ay, bakım devresi de 12 ay olarak belirlendi.

3 ayrı başlık altında projelendirdiğimiz sistem kapsamında ilk olarak İstanbul'da K-AUS Test ve Uygulama Koridoru uygulamasını başlatacağız. Pilot bölge olarak Antalya'yı seçtik. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Ana AUS Merkezi'nde ise tüm kurulacak sistemlerin yazılım altyapısını oluşturacak 'Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi Yazılım Platformu ve Mobil Uygulaması'nı da devreye alacağız."

Kaza riski azalacak

Uraloğlu, AUS kapsamında ilk olarak fiber optik internet altyapısının yanı sıra enerji, kazı, kablolama ve donatıların yapılacağını, daha sonra merkez ve bölge sistem donanımlarıyla kontrol odalarının tamamlanacağını aktardı.

Ayrıca akıllı yol uygulamaları kapsamında bir diğer işin dijital mesaj işaretleri, değişken trafik işaretleri ve meteorolojik bilgi istasyonları olduğunu belirten Uraloğlu, "Ayrıca akıllı yol uygulaması kapsamında sinyalizasyon sistemleri, kamera sistemleri, araç algılayıcı sistemler, simülasyon yazılımları ve Merkezi LoT (nesnelerin interneti) Platformu da kurulacak. Ayrıca tüm KGM'ye bağlı bölgeler müdürlüklerine de iş zekası ve karar destek sistemi, entegrasyonları ve kara yolları mobil uygulaması da yapılacak. Ayrıca akıllı yollarımızı kullanan araçların araç-araç, araç-altyapı haberleşme altyapısının da kurulumu yapılacak. Yani bu sistemimiz hayata geçtiğinde akıllı yollarımızı kullanan araçlar diğer araçlarla ve yolun kendisiyle haberleşecek, kaza riski en aza indirilecek." ifadelerini kullandı.

K-AUS Test ve Uygulama Koridoru kurulacak

Uraloğlu, 30 kilometrelik Hasdal-İstanbul Havalimanı ile birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kontrol Merkezi, Antalya-Kemer yolu ve Antalya-Ankara yolunda K-AUS Test ve Uygulama Koridoru kuracaklarını bildirerek, projeyle geleneksel AUS sistemlerinden elde edilen verilerin araç içi ünitelere iletileceğini, araçlarla araçlar ve araçlarla altyapı arasında haberleşmeyi sağlayacaklarını aktardı.

Söz konusu projeyle trafiğin etkin ve verimli kullanılmasını, kazaların önlenmesini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"K-AUS kapsamında yol kenarı üniteleri, araç içi üniteleri, çeşitli araç algılayıcı sistemleri, plaka tanıma, kamera, fiber optik kablo gibi daha birçok altyapı sistemi kurulacak. K-AUS uygulamalarıyla akıllı ulaşım ekosisteminin asli unsurları olan araç-altyapı-merkez arasındaki işbirliği geliştirilerek kara yolu ulaşımındaki kapasite ve performans artırılacak. Kara yollarının etkin kullanımıyla ulaşımda hareketlilik ve sürdürülebilirlik sağlanacak, yol güvenliği artacak. 2025'in sonunda tamamlamayı planladığımız projenin bakım devresi de 12 ay olacak. Projeyle akıllı ulaşım sistemlerimizi yerli ve milli yazılıma da kavuşturmuş olacağız."