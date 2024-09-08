Akdamar Kilisesi'nde Tarihi Ayin Sona Erdi

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın öncülüğünde yapılan ayin, adanın ruhsal ve tarihi önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Patrik Maşalyan’dan Mutluluk Dolu Açıklamalar

Ayin sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, adadaki imar çalışmalarından ve çevre düzenlemelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Maşalyan, "Yüreğimiz mutlulukla dolu. Her gelişimizde adanın daha da güzelleştiğini görüyoruz," şeklinde konuşarak, kültürel mirası koruma konusundaki olumlu gelişmeleri vurguladı.

Dünyanın Dört Bir Yanından Gelen İnsanlarla İbadet

İstanbul, Ermenistan, ABD ve Almanya gibi ülkelerden gelen hac ziyaretçileriyle birlikte geleneksel ibadetin yapıldığını belirten Maşalyan, bu global katılımın ayinin önemini artırdığını ifade etti. Yıllık ayin, uluslararası bir ziyaretçi kitlesi tarafından coşkuyla kutlandı ve adanın tarihi dokusuna olan ilgi bir kez daha gözler önüne serildi.

Tarihi Mabetlerin Korunması ve Turizme Açılması

Patrik Maşalyan, tarihi mabetlerde ibadet yapmanın ülke için büyük bir kazanç olduğunu ve bu mekanların korunarak turizme açılmasının en büyük temennileri arasında olduğunu belirtti. Bu kutsal yerlerin, Türkiye’nin çok kültürlü geçmişini yansıttığını ve bunların korunmasının herkes için önemli olduğunu vurguladı.

Ayinin Ardından Fotoğraf Çekimleri ve Kutlamalar

Ayin sonrasında, Patrik Maşalyan ve beraberindeki dini yetkililer, katılımcılarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Bu görüntüler, etkinliğin anlam ve önemini somutlaştırarak, toplumsal hafızada derin izler bırakma işlevi gördü. Akdamar Adası'ndaki bu kutsal gün, hem dini hem de kültürel açıdan unutulmaz bir anı olarak kaydedildi.