Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kilise, 2007 yılında uluslararası törenle anıt müze olarak açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan tarihi kilisede, 19 Eylül 2010'da 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı.

Tarihi Akdamar Kilisesi, bu yıl 13'üncü ayine ev sahipliği yapacak. Gerçekleştirilecek ayin için bu yıl da hazırlıklar başladı. Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından tarihi Akdamar Adası’ndaki Surp Haç Kilisesi'nde ayin 7 Eylül pazar günü yapılacak. Her yıl yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçinin katıldığı ayinde herhangi bir aksaklık oluşmaması için Van Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından hazırlıklar sürüyor.