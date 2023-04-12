Van'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Akdamar Adası, havaların ısınması ve badem ağaçlarının çiçek açması ile büyülüyor. Van için tarihi öneme sahip olan Akdamar Adası, güzelliğiyle doyumsuz bir görsel şölen sunuyor. Özellikle yaz aylarında Van'a gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açması ve Artos Dağı'yla bütünleşerek oluşturduğu manzara ziyaretçileri büyülüyor.

Nisan ayında badem ağaçlarının çiçek açmasıyla ziyaretçi sayısında büyük yoğunluk yaşanan Akdamar Adası'nın zirve noktasına çıkan ziyaretçiler, adanın Gevaş ilçesinde bulunan karlı Artos Dağı'yla bütünleşerek oluşturduğu manzaranın keyfini çıkarıyor. Badem ağaçlarının açtığı pembe ve beyaz çiçekler adaya farklı bir güzellik katarken, çiçek kokuları ise farklı bir ortam sunuyor.

Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken Akdamar Adası, ağaçların çiçek açmasıyla birlikte pembe ve beyaza büründü. Akdamar Adası tarihi konumu ve doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerini kendisine çekerken, farklı bir turizm destinasyonu olma yönünde önemli bir noktada bulunuyor.

Karşısında karlarla kaplı Artos Dağı, masmavi Van Gölü ortasında tarihiyle, kilisesiyle birlikte badem ağaçlarının çiçek açmasıyla Akdamar Adası, farklı bir güzelliğe, farklı bir renge büründü. Van'da her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan turizm haftası öncesi görsel şölen Akdamar Adası, görenleri kendisine hayran bıraktırıyor.

Akdamar Adası'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, badem ağaçlarının çiçek açması ile birlikte adanın kendilerini büyülediğini ifade ettiler. Öte yandan Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, Müzekart ile Akdamar Adası, Van Kalesi ve Van Müzesi'nin 365 gün boyunca sadece 60 TL ile ziyaret edilebileceğini belirtmişti.

Van Bölge Gazetesi