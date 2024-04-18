Akdamar Adası’nda beklenen festival haberi geldi. Van’ın tarihi ve turistik mekanlarından biri olan ve badem ağaçlarının çiçek açmasıyla doyumsuz bir seyir zevki sunan Akdamar Adası’nda badem çiçeği festivali düzenlenecek.

Van Valiliği, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TÜRSAB ve Vangölü Aktivistleri Derneği işbirliği ile düzenlenecek olan festival 21 Nisan 2024 Pazar günü düzenlenecek. Festivalin yapılacağı gün saat 09.00 – 15.00 saatleri arasında adaya ayakbastı ücreti alınmayacak.

2. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali kapsamında Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri tarafından Kurtuluş Parkı önü ile Akdamar Adası arası bisiklet turu ve yüzme etkinliği gerçekleştirilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından foto safari, YYÜ Türk Müziği Konservatuarı ve Gzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından müzik dinletisi gerçekleştirilecek.

Şiir dinletisinin yanı sıra, 14.00 – 15.00 saatleri arasında Ramada Otelde ayran aşı ikramı, Edens Otel/Elite World Go da keledoş ikramı ve Grant Otel’de ise yöresel tatlı ikramları gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında badem ağaçları çiçeklerinin süslediği Akdamar Adası’nda bolca fotoğraf çekilecek ve katılımcılar hoşça vakit geçirecek.

Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 21 Nisan pazar günü düzenlenecek olan Akdamar Badem Çiçeği Festivaline tüm vatandaşları davet etti.

Adaya ayak bastı ücreti 21 Nisan pazar günü 09:00 - 15:00 saatleri arasında ücretsiz olacak.