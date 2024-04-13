Ramazan Bayramı tatilinin son günleri yaklaşırken, Akdamar Adası'nda gezerek tatillerini değerlerdirmek isteyen vatandaşlar adada yoğunluk oluşturdu.

Badem çiçekleriyle süslenen, aynı zamanda tavşan adası olarak da bilinen Akdamar Adası, 2024 yılının en yoğun günlerini yaşıyor.

Bayram tatilini Van'ın tarihi yerlerini gezerek değerlendirmek istediğini belirten Sakine Sayın adlı vatandaş, "Ankara'dan Van'a geldik, ilk defa Van'ı gördüm, hem tarihi mekanları hem de doğasıyla bizleri büyüledi. Ege tatil beldelerini aratmayan güzellikleri var, tatil rotamıza Van'ı yeniden ekleyeceğiz." diye konuştu.

Tarihin ve doğanın bir arada olduğu adada ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirerek, o anları ölümsüzleştirdi.