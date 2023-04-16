Akdamar Adası, Türkiye’nin Van ve Bitlis illeri arasında bulunan Van Gölü’nün içinde yer alan ikinci büyük adadır. Van’ın Gevaş ilçesi sınırları içerisinde yer alan adada Ermeniler´den kalma bir kilise bulunur. Yüzölçümü yaklaşık 163 bin 753 metrekare olan adanın toplam kıyı uzunluğu 3 kilometreyi bulmaktadır.

Akdamar Adası’nın bilinmeyen hikayesi nedir?

Efsaneye göre, bu adada Ermeni baş keşişin “Tamar” isminde güzeller güzeli bir kızı vardır. Adanın etrafında bulunan köylerde çobanlık yapan bir genç ise bu dünya güzeli kıza âşık olur. Genç adam, Tamar’ı görmek için her gece adaya yüzer; Tamar da karanlıkta yerini belli etmek için çobanı elinde bir fenerle bekler. Bir süre sonra Tamar’ın babası bu durumdan haberdar olur ve çok sinirlenir. Onları ayırmak için fırtınalı bir gecede eline feneri alarak adanın kıyısına iner ve fenerle sürekli yer değiştirerek gencin boşuna yüzmesine, yorulmasına neden olur. Yüzmekten yorgun düşen çoban ise boğulur ve “Ah Tamar!” diyerek son nefesini verir. Sevdiğinin feryadını duyan Tamar da bunun üzerine kendini göle bırakır…

İşte uzun yıllardır anlatılan bu efsaneye göre “Ah Tamar” olarak anılmaya başlayan adanın, zamanla “Ahtamara” ve son olarak da “Akdamar” olarak günümüze geldiğini düşünülmektedir.

Akdamar Adası giriş ücreti ne kadar?

Akdamar Adası giriş ücreti 60 TL iken son yapılan zamla kişi başı 210 TL’ye yükseldi.

Akdamar Adası kimlere ücretsiz?

Öğretmen, öğrenci ve müze kartı olanlar ücretsiz girebiliyor.

Akdamar kilisesine ne zaman gidilir?

Akdamar Adası ve Kilisesi Van’ın Gevaş ilçesinde , tarihi bir yerdir buraya Sonbahar veya ilkbaharda gidilmesi tavsiye edilir ama her zaman gidilebilir görülebilir.

Akdamar Adası kaç yıllık?

Tarihçiler 700’lü yıllara dayandırır adanın geçmişini. 908 yılında kendini Vaspuragan Kralı ilan eden I. Gagik, krallığının başkentini Akdamar adasına taşır ve adaya saraylar, liman, kasaba ve çarşılar inşa ettirir. Milattan sonra 915 – 921 seneleri arasında Mimar Keşiş Manuel’e adanın güneydoğusundaki ihtişamlı kiliseyi yaptırır.

Akdamar Adası ne zaman çiçek açar?

Van Gölü’nde ilkbaharda badem ağaçlarının çiçek açmasıyla eşsiz görünüme kavuşur.

Akdamar Adası badem ağaçları ne zaman çiçek açar?

Badem ağaçları çiçek açtı! Her yıl nisan ve mayısta açmaya başlayan çiçeklerle seyrine doyum olmayan bir görünüme bürünen adanın, gölün maviliği ve karlı Artos Dağı ile bütünleşmesi de güzel görüntüler oluşturuyor.

Akdamar Adası arabaları nereden kalkıyor?

Van merkeze yakın olan Edremit Marina İskelesi’nden Akdamar Adasına Nisan-Ekim ayları arasında sadece hafta sonları deniz otobüsü çalışıyor.

Akdamar Adası hangi göldedir?

Akdamar Adası, Türkiye’nin Van ve Bitlis illeri arasında bulunan Van Gölü’nün içinde yer alan ikinci büyük adadır.

Akdamar Adası saat kaçta kapanıyor?

08.00 – 20.00 saatleri arasında her gün Akdamar Adası’na gidebilirsiniz.

Akdamar Adası’nın özellikleri nelerdir?

Plan bakımından merkezi kubbeli, dört yapraklı yonca biçimli haç plana sahiptir. Orta mekan yüksek kasnaklı, içten kubbe, dıştan piramidal külahla örtülüdür. Kubbenin yüksek tutulması kilisedeki dikey etkiyi açıkça ortaya koy maktadır. Kiliseye batı ve güneyden birer kapı vasıtasıyla girilmektedir.

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