Sürücüleri sevindirecek haber...

ÖTV zammı ile 45 lira seviyelerine yükselen benzin ve motorin fiyatları, otomobil sahiplerini zorluyordu.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İNDİRİM MÜJDESİ GELDİ

Bu gelişmelerin ardından sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre akaryakıtta indirim müjdesi geldi.

MOTORİNE İNDİRİM

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 97 kuruş indirim bekleniyor.

BENZİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzinde de geçtiğimiz gün 97 kuruş indirim yapılmıştı.