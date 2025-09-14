Olay, öğleden sonra Mardin-Şanlıurfa kara yolunda kırsal Sürekli Mahallesi yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle tartışan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Serdar S. (33), Behcet D. (66), Aytekin D. (21) ve Osman D. (28) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Serdar S.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.