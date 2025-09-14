Bölgede hayvancılığın önemli illerinden biri olan Van’da hayvan varlığı sayısı da belli oldu. Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, kentin hayvan varlığı sayısını açıkladı.

Verilen bilgilere göre Van’da 3 milyon 350 bin küçükbaş hayvan bulunurken, 150 bin civarında da büyükbaş hayvan bulunuyor.

Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, “İlimizde yaklaşık 3 milyon 350 bin küçükbaş, 150 bin civarında da büyükbaş hayvan mevcut. Bunlar resmi kayıtlara yansıyan rakamlar. Kayıt dışı olan hayvanlar bu sayılara dahil değil.” dedi.

Ayrıca ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesiyle de Van’da küçükbaş hayvan sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Söz konusu projeden şuana kadar birçok besici faydalandı.