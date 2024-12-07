Muradiye Kaymakamlığı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, "Akademi Muradiye" etkinlikleri çerçevesinde eğitim camiasını bir araya getiriyor. 4 Aralık 2024 ile 2 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde, alanında uzman akademisyenlerin sunumlarıyla eğitimde yenilikçi yaklaşımları ele alınacak. ‘Eğitimde öncü yaklaşımlar, birlikte paylaşılan deneyimler’ temasıyla düzenlenen etkinliklerde; dijital çağın gerekliliklerinden sınıf yönetimine, STEM projelerinden öğretmenlik meslek etiğine kadar birçok önemli konu masaya yatırılacak.

4 Aralık 2024 tarihinde Prof. Dr. Hayati Çavuş’un “Dijital Çağda Öğretmen Olmak: Z Kuşağı Ne İster?” başlıklı sunumuyla başlayan programın ardından, eğitimde farklı alanlarda uzman akademisyenler bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Akademi Muradiye etkinlikleri ile ayrıca hem öğretmenlere hem de eğitim yöneticilerine yeni perspektifler sunulması hedefleniyor. Katılımcılar, eğitimde başarıyı artıracak stratejileri ve uluslararası fırsatları keşfetme imkânı bulacak. Muradiye İlçe Tarım Müdürlüğü’nün de desteklediği etkinlik serisi, eğitimin geleceğine ışık tutacak önemli adımlardan biri olacak.