WanHaber - Haber Merkezi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekili adayları Van'a geliyor. AK Parti Van İl Başkanlığının organize ettiği aday tanıtım programı saat 13:30'da Edremit'te bulunan Uygulama Oteli'nde yapılacak.

Aday tanıtımı sonrası saat 15:30'da Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan City Van AVM'de seçim ofisi açılışına yapacak olan AK Parti, kentte seçim startı verecek.

Sosyal medyada tüm vatandaşları programa çağıran AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde Türkiye Yüzyılı'mızı inşa edecek olan AK Parti Van milletvekili aday tanıtım programımıza tüm halkımız davetlidir." ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ VAN LİSTESİ:

1 BURHAN KAYATÜRK

2 KAYHAN TÜRKMENOĞLU

3 ABDULAHAT ARVAS

4 AZAD KARTAL

5 SELMA BİÇEK

6 MUHAMMED ÇALAĞAN

7 ÖMER FARUK KARAKURT

8 MUHAMMED AFFAN ORHAN