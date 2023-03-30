14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesi Ankara kulisleri hareketlendi. Siyasi partilerin genel merkezlerinde aday adaylarının mülakat işlemi yapılırken bir yandan da kamuoyu araştırmaları yapılıyor. WanHaber'in edindiği kulis bilgilerine göre AK Parti Van'dan bir bakanı liste başına düşünürken, CHP ise bakan etkisi yaratabilecek bir kanaat önderini liste başına düşünüyor.

AK Parti cephesinde Van için eski bakanlardan Hüseyin Çelik, M. Mehdi Eker ve Cevdet Yılmaz'ın ismi ön plana çıkarken, listede Kayhan Türkmenoğlu, İrfan Kartal, Veysel Ürüm ve Savaş Nurullah Kıylık gibi isimlerin de yer alacağı iddia ediliyor.

AK Parti 'Van'da bir bakanı aday olarak gösterecek' haberlerinin ardından CHP'de de hareketli saatler yaşanıyor. CHP bölgenin demografik yapısını gözeterek liste başına 'bakan' etkisi yaratacak bir isim üzerinde çalışıyor. Van'ın bölgeden ciddi göç aldığınında farkında olan CHP, bütünleyici bir ismi liste başı yapacak. Van'dan bir veya birden çok milletvekili çıkarmak isteyen CHP, bölgede sevilen ve sayılan bir isim olan İskender Ertuş ismi üzerine yoğunlaştı. Bölgedeki kanaat önderlerinin ve ak sakallılarında desteğini alan İskender Ertuş, CHP'nin Van'daki oylarını arttırabilecek en güçlü isim.

9 Nisan'da tamamlanacak olan süreç sonrası AK Parti'nin Van'da bir bakanı aday olarak göstermesi, CHP'nin ise ona karşı İskender Ertuş ismini liste başı yapması bekleniyor.