AK Parti Van İl Teşkilatı, Malazgirt Zaferi kutlamalarına rekor katılım gerçekleştirdiğini açıkladı. Adeta gövde gösterisi yapan Van teşkilatı, AK Parti’nin kurumsal renkleri olan turuncu mavi üzerinde Van yazılı afiş ve şapkalarla Malazgirt meydanını doldurdu.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, yaptığı açıklamada; “Malazgirt zaferi, bu yıl da yine coşku ile kutlandı. Bizler de her yıl olduğu gibi bu yıl da o muhteşem atmosferi yaşamak ve 1071 yılında kazanılan Malazgirt zaferinin sevinci ve coşkusuna ortak olmak için Malazgirt meydanında 636 araç ve yaklaşık 7500 kişilik teşkilat üyelerimiz ve Vanlı hemşerilerimizle birlikte yerimizi aldık. Sabahın ilk ışıklarında Van’da toplanan ekiplerimizle birlikte yola çıkarak hep birlikte Malazgirt meydanında Cumhurbaşkanımızla buluştuk. Ayrıca toplu taşıma araçlarının yanı sıra kendi özel araçları ile de birçok teşkilat üyemiz ve vatandaşımız Malazgirt’te yerini aldı” dedi.

“BİRİZ VE BERABERİZ”

Arvas; “1071 ruhu ve heyecanıyla meydanı dolduran binlerce vatandaşımız Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini ve sadakatini göstererek meydana coşku kattı. Bizler de aynı coşku ve heyecanla Cumhurbaşkanımızın yanında yerimizi alarak Malazgirt zaferinin 954. yılını kutladık. 1071 yılında Sultan Alparslan’ın öncülüğünde Kürt, Türk ve Arap kardeşliği ile kazanılan zaferle Anadolu bizlere yurt olmuş ve bu aziz milletler kardeşçe yaşamlarını sürdürmüş ve sürdürmektedir. Bizlere bu kıymetli vatanı yurt kılan başta Sultan Alparslan olmak üzere savaşa katılan aziz milletimizi rahmetle yad ediyorum. Bu kıymetli kardeşliğe halel getirmek isteyenlere Allah hiçbir zaman fırsat vermesin, biz biriz ve beraberiz, hep birlikte bir milletiz. Milletimiz bir binanın kerpiçleri gibi birbirine kenetlenmiş ve yekvücut halindedir” diye kaydetti.

AK Parti Van İl Başkanı Arvas, açıklamalarını şu ifadelerle sonlandırdı; “Bu kıymetli buluşmaya vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, kıymetli ekibine, AK Parti Teşkilat Genel Başkanımıza ve ekibine, teşkilat üyelerimize, ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle başkanlarımıza, koordinatörlerimize, bütün katılımcılarımıza ve destek ve emek veren herkese teşekkür ediyorum.”