Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) seçim sonrası değişimler başladı. İlk olarak Erciş ilçe başkanlığı ile başlayan değişimler il kadın kolları ile devam etti. AK Parti teşkilatlarının "Havva Ablası" 10 yıldır yürüttüğü İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. AK Parti'nin çeşitli kademelerinde de görev yapmış olan Duran, bir veda mesajı paylaştı.

HAVVA DURAN'IN VEDA MESAJI

AK Parti'deki görev değişimlerinin bir bayrak yarışı olduğunu her ortamda vurgulayan Duran, yeni yüzlere alan açmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kendi isteğiyle görevinden affını istediğini belirten Duran yaptığı açıklamada "2011 yılından bugüne kadar çeşitli görevlerde bulunmaktan ve Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşı olmaktan onur ve gurur duyduğum Van AK Parti İl Kadın Kolları Teşkilatımızda; 2 yıl gönüllü, 2 yıl Merkez Tuşba İlçemizde Kurucu İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundum akabinde yaklaşık olarak 10 yıldır AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Görevlerimi en iyi şekilde yerine getirmeye, Ülkemize ve Milletimize hizmet etmeye çalıştım. Onurla sürdürdüğüm İl Kadın Kolları Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla kendi isteğimle yeni yüzlere alan açmak adına affımı istemiş bulunmaktayım.

İl Kadın Kolları Başkanlığı bayrağını devretmek için müsaade istemiş olsam da, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da partim nerede hangi sıfatla görev verirse bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye, Ülkemize ve Milletimize hizmet etmeye devam edeceğim.

Evlatlarıma, aileme, birlikte çalıştığım Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlarıma, İl Başkanıma, İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, Milletvekillerimize, Genel Merkez Bölge Koordinatörlerime ve İl Koordinatörlerime, Gençlik Kolları Başkanlarıma, Belediye Başkanlarıma, Belediye Meclis Üyelerimize, İlçe Başkanlarıma ve Yönetimlerine, Mahalle Başkanlarıma ve Yönetimlerine, Sandık Başkanlarımaza, Sandık Yönetim Kurulu Üyelerine, Sandık Müşahitlerimize ve gönüllü çalışan her bir nefere desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Onlarca seçim, yüzlerce-binlerce programın kahramanı olan; birlikte yol yürüdüğümüz, vefakar, cefakar Van Kadın Kolları teşkilatlarımızın her kademesindeki birbirinden kıymetli yol arkadaşlarım (iyikilerim) benimle birlikte gece gündüz demeden büyük emekler vererek çalışan bütün yol arkadaşlarımdan ve ailelerinden helallik istiyorum. Hepiniz hakkınızı helal ediniz. Bugünden sonra da Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir nefer olarak "Durmak Yok Yola Devam" şeklinde konuştu.