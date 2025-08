Van Büyükşehir Belediyesi iştiraki kurumlarda 223 kişinin iş akdi, arşiv araştırması gerekçesiyle sona erdirildi. DEM Parti işten çıkarmalara tepki gösterirken, AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından da konuya ilişkin açıklama geldi.

AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi;

“Son günlerde bazı çevrelerce kamuoyuna maksatlı biçimde yansıtılan ve siyasi malzeme hâline getirilmeye çalışılan işten çıkarma süreciyle ilgili olarak açıklama yapma zarureti doğmuştur.

Van Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştirakleri bünyesindeki personel istihdam süreçleri, ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmektedir. Özellikle 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile bu kanuna dayalı çıkarılan genelgeler doğrultusunda; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan işçi alımlarında arşiv araştırması yapılması hukuki ve yasal bir zorunluluktur.

Bu bağlamda, 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin ardından Van Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BELVAN Ltd. Şti.’ye 570, VANSU A.Ş.’ye ise 129 kişi olmak üzere toplamda 699 kişinin arşiv araştırması sonuçları beklenmeden işe alındığı tespit edilmiştir. 14 Şubat 2025 tarihinde yapılan Başkan Vekili görevlendirmesinin ardından başlatılan denetim süreci neticesinde oluşturulan Değerlendirme Komisyonları ve müfettişlerce, söz konusu alımların mevzuata uygunluk derecesi detaylı şekilde incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan 223 kişinin (BELVAN’da 176, VANSU’da 47) iş akitlerinin sona erdirilmesine kanunen ve hukuken karar verilmiş, aynı dönemde işe alınan 476 kişi görevlerine devam etmektedir.

Sürecin tamamı hukuki çerçevede yürütülmüş, hiçbir siyasi saik veya keyfiyet söz konusu olmamıştır. Ancak buna rağmen bazı basın yayın organları, siyasî aktörler ve sendikalar bu süreci istismar ederek gerçeklerle bağdaşmayan beyanlarda bulunmakta ve AK Parti Van İl Başkanı Sayın Abdulahat Arvas’ı haksız yere hedef göstermektedir. Açıkça ifade edilmelidir ki; 7 aydır İl Başkanlığı görevini yürüten İl Başkanımız Sayın Abdulahat Arvas’ın bu süreçle hiçbir ilgisi ve dahli bulunmamaktadır.

Ne işe alım döneminde ne de iş akitlerinin sona erdirilmesi sürecinde bir tek kişiye dahi dahli olmamış ve herhangi bir tasarrufta bulunmamıştır. Kendisinin prensibi nettir: “Amasız, fakatsız, kimsenin ekmeğiyle oynamaz; adaletsizliğe, haksızlığa asla rıza göstermez.” Belediyelerde işe alımlarda adalet ve liyakat esas olmalıdır. İhtiyaç, liyakat ve hiçbir kriter gözetilmeden yapılan her alım ve keyfi çıkarımlar hak gaspı demektir. Haksızlık koltuğunda oturanlar, ötekileştirerek emekçi haklarından söz edip kendilerini haklı çıkaramazlar.

Belediyeyi yönetmek, kadrolaşmak değil, adaletle davranmak, şehrin tamamına ve bu şehirde yaşayan her bireye hizmet etmek, adil düzeni korumak ve layığı ile görevini ifa etmektir. Bu anlayışla; belediyelerde işe alımların şeffaf, denetlenebilir ve liyakat esaslı bir sistemle yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Toplumun ortak kaynaklarıyla hizmet üreten yerel yönetimlerde, işe alımlar ve işten çıkarmalar sadece idari ve ideolojik kararlarla değil, vicdani sorumlulukla da değerlendirilmelidir. Belediyeler; hizmet üreterek eşitliğin, hakkaniyetin ve liyakatin tesis edilmesi gereken yerlerdir. Bu kurumların hizmet kapıları, siyasi kimliği, dünya görüşü ya da kişisel yakınlığı ne olursa olsun tüm vatandaşlara eşit mesafede açık olmalıdır.

AK Parti Van İl Başkanlığı olarak göreve geldiğimiz 25 Ocak 2025 tarihinden bu yana, şehrimizin kırsal ve merkezinde huzuru, maddi ve manevi kalkınmayı ve toplumsal barışın tesis edilmesi adına her türlü yapıcı çabayı göstermekteyiz. Ancak DEM Parti yetkilileri göreve başlar başlamaz, hiçbir gerekçe sunulmadan görevine son verilen personellerin akıbeti, hak ve mağduriyetleri henüz hafızalarda tazeyken, bugün yaşananları tek taraflı bir mağduriyet söylemi üzerinden istismar etmeleri samimiyetle bağdaşmamaktadır. “Yabancı ve benden olunca emekçi, benden olmayınca heder” yaklaşımı ne demokrasiyle ne vicdanla ne de insanlıkla izah edilebilir. Asıl siyasi saik burada vardır.

Van halkının her şeyi açıkça gördüğünü biliyoruz. Yerel yönetim sorumluluğu kendisine tevdi edildiği dönemde, hizmet üretmek yerine kurum kadrolarını siyasallaştırmayı ve sebepsiz işçi işten çıkarma kıyımını tercih edenlerin bugün kamu vicdanını sömürerek, sokağa çıkıp siyasi rant elde etme çabası, toplum nezdinde karşılık bulmamaktadır. Ortaya atılan karalama kampanyalarını, mesnetsiz ithamları, iftira ve yalanları reddediyor; halkımızın bu tür provokatif girişimlere karşı sağduyusunu muhafaza edeceğine inanıyoruz.

Bizler, hukukun üstünlüğüne, adaletin terazisine ve Van halkının sağduyusuna güveniyoruz. Her zaman milletimizin yanında, her koşulda hakkın ve hakikatin safında durmaya devam edeceğiz. Yapılan her haksız yalan ve iftiraların da hukuk nezdinde karşılık bulacağına inancımız tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”