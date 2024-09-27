Cenaze İşlemleri ve Çelik Tabut

Cenazesi, uzun süre beklemesi nedeniyle çelik bir tabutla İstanbul’a getirildi; bu durum, sürecin ne kadar zorlu geçtiğini gözler önüne serdi Ahu Tuğba’nın cenazesi, Türk Hava Yolları’na ait bir uçakla Miami’den İstanbul Havalimanı’na ulaştı; cenaze, saat 16.10’da İstanbul’a indi.

Şüpheli Ölüm Süreci

Cenaze, ABD’deki prosedürler gereği ‘şüpheli ölüm’ olarak nitelendirildiği için otopsi raporu beklenmek zorunda kalındı; bu süreç, cenazenin ülkeden çıkarılmasını geciktirdi.

Son Yolculuk İçin Hazırlıklar

Cenaze namazı, 28 Eylül’de Teşvikiye Camii’nde kılınacak ve ardından Ahu Tuğba toprağa verilecek; kızı Anjelik Calvin, dualarla uğurlanacağını belirtti.