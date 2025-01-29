Dün akşam saatlerinde Mersin’in Akdeniz İlçesine bağlı Serbest bölge köprülü kavşakta dikkat çeken bir olay yaşandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı DEM Partili Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk ile yanındaki bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AHMET TÜRK'ÜN TORUNUNA SİLAHLI SALDIRI: HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin Reber Türk, hastanede hayatını kaybetti.

Hüseyin Reber Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

MARDİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Hüseyin Reber Türk'ün cenazesinin Mardin'de toprağa verileceği öğrenildi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.