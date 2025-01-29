Milli Savunma Bakanlığı, askerlik yerlerini ilan etti.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, 2025 yılı celp ve sevk tarihlerine ilişkin takvimini daha önce duyurmuştu.

Bu takvim doğrultusunda, 2025 Şubat celbine ait askerlik yerleri, bugün e-Devlet üzerinden açıklandı.

İKİNCİ KEZ SINIFLANDIRMA İŞLEMİ OLMAYACAK

Şubat/Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Askerlik yerleri, 29 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden sorgulanacak.

Sınıflandırma işlemine tabi tutulan yükümlüler, bir daha sınıflandırma işlemine alınmayacaktır.

ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Askerlik yerlerini öğrenmek isteyenler, e-Devlet üzerinden kolayca sorgulama yapabilir.

Bedelli askerlik veya diğer celp dönemlerine ait askerlik yerleri ve tarihleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından e-Devlet sisteminde yayımlanmaktadır.

Er ve adaylar, e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak bu bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilir.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/ Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) - 06 Şubat 2025

Er (2'inci Grup) - 06 Mart 2025

Er (3'üncü Grup) - 03 Nisan 2025