"Şok Cinayet! Tunca'nın Eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz Kanlı Hesaplaşmada Hayatını Kaybetti!"

Eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz Cinayet Kurbanı Oldu! Rize'de Kanlı Hesaplaşma: 3 Şüpheli Yakalandı!

Rize'nin Ardeşen ilçesi, Tunca beldesi eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in trajik ölümüyle sarsıldı. Aytemiz, husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi de yaralandı.

Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü

Saat 14.30'da ilçe merkezinde meydana gelen olayda, Ahmet Naci Aytemiz ile daha önce husumetli olduğu kişiler arasında bir iş yerinde başlayan sözlü tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada, H.K.'nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşun Aytemiz'e isabet etti ve Aytemiz, kanlar içinde yere yığıldı. İsmi açıklanmayan bir kişi de omzundan yaralandı.

Kaçan Şüpheliler Yakalandı

Silahlı kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aytemiz'e müdahale ederek onu Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Aytemiz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis Harekete Geçti

Polis ekipleri, olayda silah kullandığı belirlenen iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinden kaçan diğer şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. Firari şüpheli de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 3 şüphelinin sorguları sürüyor.

Tunca Beldesi Eski Belediye Başkanı İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Ahmet Naci Aytemiz'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ederken, Ardeşen ilçesinde düzenlenen cenaze törenine ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aytemiz’in cenazesi, Ardeşen Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanına defnedildi. Cenazeye katılanlar, Aytemiz ailesine taziyelerini iletti.

Ardeşen Kaymakamlığı'ndan Açıklama

Ardeşen Kaymakamlığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Tunca eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz’in vefatıyla sonuçlanan menfur olay sonrası kaçan failler E.B., H.K. ve H.K. tespit edilmiş; E.B. ve H.K. kısa sürede yakalanmıştı. Aranan diğer şüpheli H.K. da emniyet kuvvetlerimizin yoğun çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi.