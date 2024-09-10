Patnos’ta Modern Yüzme Merkezi Kapılarını Açtı

İhtişamlı Yüzme Tesisi Tam Hizmette

Tam anlamıyla modern bir tasarıma sahip olan bu tesis, yüzme tutkunlarına çocuklardan ailelere kadar geniş bir kitleye hitap etmeyi hedefliyor ve spor ile eğlenceyi bir arada sunan nadide bir merkez olarak öne çıkıyor.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İncelemelerde Bulundu: Yeni Merkezin Detayları Açığa Çıktı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Patnos Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yenileme ve bakım çalışmalarının ardından, ilçe müdürü Fatih Alpaslan'dan tesis hakkında kapsamlı bilgiler aldı ve tesisi yakından inceledi.

Her Yaştan Bireye Yüzme Eğitimi: Profesyonel Destekle Öne Çıkıyor

Tesis, her yaş grubundan bireylere yüzme eğitimi sunma özelliği ile dikkat çekerken, deneyimli kadın ve erkek eğitmenlerle, yüzme becerilerini geliştirmek isteyen herkes için profesyonel destek sağlıyor.