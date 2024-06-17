Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in evlilik haberleri ile ilgili doğru bilgileri paylaşalım:

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Evlendi mi?

Son günlerde popüler olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftinin evlilik haberleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ancak bu haberlerde doğruluğu teyit edilmemiş bilgiler bulunuyor.

Gizemli Tatil ve Evlilik İddiaları

Çift, İspanya'nın Marbella şehrine gitti ve burada tatillerini geçirirken görüntülendiler. Bu görüntüler, çiftin sessiz sedasız evlendiği iddialarına yol açtı. Ancak, çiftin yakın kaynakları bu iddiaları yalanlayarak sadece tatilde olduklarını belirttiler.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den Açıklama

Mert Ramazan Demir, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, tatilin keyfini çıkardıklarını ve iyi bayramlar dilediğini belirtti. Afra Saraçoğlu ise yorum kısmında sadece "İyi bayramlar" şeklinde bir yanıt verdi. Bu açıklamalar, çiftin evlilik iddialarına net bir şekilde cevap verdiklerini gösteriyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çifti, tatilin keyfini çıkarırken evlilik iddiaları hakkında net bir açıklama yapmadılar. Dolayısıyla, çiftin evlendiği veya evlenmediği konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.