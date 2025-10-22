AFAD Van dahil bazı illerde personel alımı gerçekleştirecek. AFAD tarafından sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacak. 1250 kişinin alınacağı açıklanan ilanda Van’a 33 sözleşmeli arama kurtarma teknisyeni alımı gerçekleştirileceği de bildirildi.

İlanda, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 77 adet sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1.173 adet sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacaktır.” denildi.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere yayınlanan sözleşmeli personel alımı 5 Kasım 2025 saat 10.00 ile 11 Kasım 2025 saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. (11.11.1996 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)

- Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

- Erkeklerde en az 1.65 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.60 metre, en fazla 1.85 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kg'dan fazla fark olmamak. (Adayların boy-kilo ölçümleri uygulama sınavı öncesi yapılacak olup uygun olmayan adaylar uygulama sınavına alınmayacaktır.)

- Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

- Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.

DİKKAT: Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden ulaşılabilir.