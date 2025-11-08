Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Van'da "AFAD Gönüllülük Sistemi"ne üye olan 350 üniversite öğrencisine AFAD uzmanları tarafından hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor.

Bu sayede doğal afetlerin yanı sıra acil durumlarda da olaylara müdahale kapasitelerini geliştiren öğrenciler, haftanın belirli günlerinde AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen tatbikatlara katılıyor.

Kıyafetleri, kaskları ve kullandıkları teknolojik cihazlarla "Afetlerde müdahaleye hazırız" mesajı veren öğrenciler, tatbikatlardaki başarılarıyla göz dolduruyor.

Kentte 9 Kasım 2011'deki depremin yıl dönümü için yaptıkları tatbikatta da başarılı performans ortaya koyan gönüllüler, AFAD koordinasyonunda ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelebilecek afetlerde görev almaya hazırlanıyor.

"Öğrencilerimiz afet durumunda sahada olacak"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde 644 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Kentte yaşanacak afetlere karşı üniversite olarak gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"AFAD Gönüllülük Sistemi'ne katılan 350 öğrencimizi tatbikat ve eğitimlere tabi tutularak olası afetlere müdahaleye hazır hale getirmeye çalışıyoruz.

Gerekli eğitimleri alan öğrencilerimiz, afet durumunda sahada olacak, can kurtarmaya çalışacak. Depremler, Türkiye'nin bir gerçeği. Deprem öldürmüyor, yapıların depreme dayanıksızlığı, kurallara uymama ve dikkatsizlik öldürüyor. Gönüllülerimiz, Türkiye'nin değişik yerlerinde meydana gelebilecek afetlere karşı görev alabilecek. Afetlerin ortadan kaldırılması mümkün değil ancak ön tedbirler alarak, bilinçlendirme faaliyetleri yaparak etkisini minimize edebiliriz."

"AFAD ile üniversite arasında güçlü bir işbirliği yürütüyoruz"

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş da Van depremlerinin ardından Türkiye'nin arama kurtarma kapasitesinin önemli ölçüde arttığını söyledi.

Yürütülen çalışmaların afet bilincinin gelişmesine büyük katkı sağladığını vurgulayan Ulutaş, şöyle konuştu:

"Van depremleri öncesinde Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin arama kurtarma personelimiz vardı. Bugün bu sayı 100 binin üzerine çıktı. Van özelinde bugüne kadar 1044 AFAD gönüllüsü yetiştirildi. Bunların 350'si Van YYÜ'nün gönüllü öğrencilerinden oluşuyor.

Öğrencilerimizi teorik ve uygulamalı eğitimlerle afetlere hazır hale getiriyoruz. Şu ana kadar 25 binden fazla kişiye afet farkındalık eğitimi verdik. Kampüs alanında düzenlenen etkinliklerde bilgilendirme stantları açıyoruz. AFAD ile üniversite arasında güçlü bir işbirliği yürütüyoruz. Gönüllülük sistemine kayıtlı öğrencilerimizle afet ve acil durumlarda birlikte çalışıyoruz. Hem sahada hem de koordinasyon süreçlerinde ekip ruhuyla hareket ediyoruz. Üniversitemiz bu anlamda bizim en büyük paydaşımız. Rektörümüze ve öğrencilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim."

"Çok acı bir tecrübeydi"

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Zeynep Tutak da Van'da 2011'de meydana gelen depremlerde yaşadıklarının etkisiyle bu bölümü tercih ettiğini belirtti.

AFAD gönüllüsü olduğunu dile getiren Tutak, "Deprem meydana geldiğinde okul pansiyonundaydım. Ranzanın yanına çömeldim, ardından öğretmenlerimizin yardımıyla tahliye edildik. O an çok korkmuştum, nefes almakta zorlanıyordum. Çok acı bir tecrübeydi. Bu olaydan sonra insanlara yardımcı olmayı, afetlerde hayat kurtarmayı istedim. Eğitimlerimiz hem teorik hem de uygulamalı şekilde çok verimli geçiyor. İnsanları bilinçlendirmek ve olası afet durumunda onlara yardımcı olabilmek en büyük hedefim." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Yusuf Çetin de Van depreminden etkilendiği için Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü'nü tercih ettiğini dile getirerek, "Deprem sırasında yaşadıklarımız derin izler bıraktı. Ailemde bir kayıp olmadı ama psikolojik olarak çok etkilendik. O günden sonra afetlerde insanlara yardımcı olmayı istedim. Şu an AFAD'ın desteğiyle verimli eğitimler alıyoruz. Olası afetlerde sahada yer alıp can kurtaracağımıza inanıyorum." dedi.