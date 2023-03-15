Türkiye felaket üstüne felaket yaşıyor...

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler büyük bir yıkıma yol açmıştı.

Binlerce canımızı toprağa verdiğimiz depremin ardından şimdi de sel felaketiyle mücadele ediliyor.

Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa ve Adıyaman'da başlayan yağış etkisini artırarak felakete dönüştü.

Sele dönüşen yağışlar nedeniyle kentlerde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

Adıyaman'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçeye kurulan konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Kentte incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinde hayatını kaybedenler arasında 1,5 yaşında bir çocuk olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, "Şu anda 25 kilometrelik bir bantta 163 kişilik 10 ekip arama kurtarma yapıyor, dalgıçlar da var. Ama hava ve koşullar çok imkan vermiyor." dedi.

Şanlıurfa'da acı bilanço: 11 kişi yaşamını yitirdi

Adıyaman'ın ardından Şanlıurfa'da da sel etkisini gösterdi.

Kentte dün akşam etkisini artıran sağanak nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cansız bedenlerine ulaşıldı

İhbarla bölgeye giden ekipler tarafından bodrum katından çıkarılan ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen 5 kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Böylece kentte sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Trafikte aksamaların yaşandığı kentte, bazı evlerden gelen su baskını ihbarlarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Ensonhaber