Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, deplasmanda ligin son sırasında yer alan ve henüz galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor A.Ş. ile karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-siyahlı temsilcimizin galibiyet parolasıyla çıkacağı mücadelenin hakemleri de açıklandı.

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında oynanacak Adana Demirspor A.Ş. - İmaj Altyapı Van Spor FK karşılaşması, 25 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Adana Demirspor A.Ş. - İmaj Altyapı Van Spor FK maçında, hakem Süleyman Bahadır düdük çalacak.

Samet Özkul ve Kerem İlitangil’in yardımcı hakem olarak görev alacağı maçın dördüncü hakemi ise Burak Kamalak olacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, deplasmanda galibiyet alarak üst sıralara doğru tırmanışa geçmeyi hedefliyor.