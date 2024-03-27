Mart ayının sonlarına yaklaşılırken Van’da zaman kar etkisini sürdürmeyi devam ettiriyor. Dün de Van’ın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre kar yağışının ardından Bahçesaray ilçesinde 3, Başkale ilçesinde 23, Çaldıran ilçesinde 41, Çatak ilçesinde 1, Erciş ilçesinde 6, Gevaş ilçesinde 4 ve Gürpınar ilçesinde 18 olmak üzere toplam 96 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yerleşim yeri yollarının yeniden ulaşıma açılması için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.