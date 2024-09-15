SGK'dan Kaplıca İçin Yola Çıkanlara Da Destek!

Bu muazzam değişiklik, emeklilerin sağlık süreçlerini destekleyecek ve fizik tedaviye güçlü bir alternatif sunacak.Kaplıca tedavisi için emeklilerin sadece kaplıca hizmeti değil, aynı zamanda yol masrafları da SGK tarafından karşılanacak. Bu uygulama, emeklilerin kaplıca hizmetlerine daha kolay erişimini sağlayarak sağlık harcamalarını önemli ölçüde azaltacak.

Kaplıca Hizmeti Türkiye Genelinde Geçerli!

Son yıllarda artan sağlık maliyetleri ve enflasyon karşısında maaşları eriyen emekliler için kaplıca hizmetinin ücretsiz olması, bir kurtuluş olarak görülüyor. Emekliler, artık kaplıcalardan Türkiye'nin her köşesinde faydalanabilecekler, böylece sağlık sorunlarına karşı daha etkili bir çözüm bulabilecekler.

Fizik Tedaviye Alternatif Kaplıca Tedavisi

SGK'nın kalıcı hale getirdiği bu uygulama, fizik tedavi süreçlerinde önemli bir destek olacak. Özellikle kırık ve çıkık tedavilerinde kaplıca tedavisinin faydaları, emekliler için büyük bir rahatlama sağlayacak ve fiziksel iyileşmeyi hızlandıracak.

Kaplıca Hizmetinden Yararlanma Şartları

Kaplıca hizmetinden ücretsiz yararlanmak için emeklilerin yetkili sağlık kuruluşlarından rapor alması gerekiyor. Bu rapor, fiziksel tıp, rehabilitasyon veya hidroklimatoloji uzmanları tarafından verilmiş olmalı ve SGK tarafından geçerli sayılmalıdır. Ayrıca, kaplıca olmayan bölgelerde yaşayan emeklilerin yol masrafları da SGK tarafından karşılanacak, böylece tüm süreç emekliler için daha erişilebilir olacak.