Acil Müdahale ve Arama Çalışmaları

Çocuk, bir süre suyun akıntısında sürüklendikten sonra gözden kayboldu ve arama kurtarma çalışmaları başladı.Olayın duyulmasının ardından, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi; bölgeye hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik bir çabanın ardından, su altı dalgıç polisleri, küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı ve onu sudan çıkardı.Çocuğun sudan çıkarılması esnasında, olay yerine toplanan kalabalık, ekiplerin çalışmasını ve çocuğun cenazesinin çıkarılışını cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı. Muhammed Hummeydi’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis olayla ilgili bir soruşturma başlattı.