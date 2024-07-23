Van’da 2024 yılının ilk 6 ayında, 139 marka ve 8 patent başvurusunda bulunuldu.

2024 yılında Van’da yapılan 8 patent başvurusunun aylara göre dağılımı ise; ocak ayında 2, şubat ayında 0, mart ayında 3, nisan ayında 0, mayıs ayında 1, haziran ayında 2 olarak gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 6 aylık süreçte en çok patent başvurusunda bulunan il, Elazığ oldu. 21 patent başvurusunda bulunan Elazığ’ı sırasıyla 14 patent başvurusu ile Erzurum, 9 başvuru ile Malatya, 8 başvuru ile Van, 7 başvuru ile Tunceli, 5 başvuru ile Erzincan, 3 başvuru ile Kars, 2’şer başvuru ile Ağrı, Bingöl ve Ardahan, 1’er başvuru ile Muş ve Iğdır takip etti.

Bölgede, Bitlis ve Hakkari illerinde 2024 yılının ilk yarısında Türk Patent ve Marka Kurumuna patent başvurusunda bulunulmadı.

139 MARKA BAŞVURUSU

2024 yılında Van’da yapılan 139 marka başvurusunun aylara göre dağılımı ise; ocak ayında 27, şubat ayında 22, mart ayında 26, nisan ayında 19, mayıs ayında 32, haziran ayında 13 olarak gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 6 aylık süreçte en çok marka başvurusunda bulunan il, Malatya oldu. 318 marka başvurusunda bulunan Malatya’yı sırasıyla 241 marka başvurusuyla Elazığ, 178 başvuru ile Erzurum, 139 başvuru ile Van, 65 başvuru ile Erzincan, 45 başvuru ile Kars, 41 başvuru ile Bingöl, 38 başvuru ile Ağrı, 35 başvuru ile Bitlis ve Muş, 20 başvuru ile Iğdır, 17 başvuru ile Hakkari, 14 başvuru ile Ardahan ve 10 başvuru ile Tunceli takip etti.