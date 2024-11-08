Otomobil piyasasında adeta ralli vardı, öyle ki sıfır araçlarda aylarca sıra beklenirken, ikinci elde uygun fiyatlı otomobil bulmak neredeyse imkansız hale gelmişti. Otomobil fiyatları sürekli yukarıya doğru tırmanırken, Ticaret Bakanlığı'nın otomobil piyasasında yaptığı düzenlemeyle birlikte artık ivme aşağı döndü. Rakamların neredeyse aylık değil günlük değiştiği emlak ve otomobil piyasasında atılan adımlarla birlikte fiyat istikrarı görece sağlanırken, şimdi herkes "Bundan sonra ne olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Turkuvaz Medya'da düzenlenen "Türkiye İhracat Seferberliği" zirvesine katılan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, ATV Haber'e konuştu.

Otomobil piyasasındaki son durumu detaylarıyla paylaşan Bakan Bolat, "Yoğun cezalar uygulandı, denetlemeler uygulandı. Gereksiz fiyat şişirmelerini engellemiş oldu. Manipülasyon, spekülasyon yolu ile fiyatları şişirme, köpük oluşturma gayretlerinin önüne geçmiş oluyoruz." dedi.

ARAÇ SATIŞINDA GÖZLER 1 OCAK 2025'TE

Öte yandan gözler bir yandan da ikinci el otomobillere getirilen '6 ay dolmadan ve 6 bin kim olmadan satılamaz' sınırıyla ilgili alınacak yeni karara çevrildi.

Bu yöntemle, otomobilleri al-sat yaparak fiyatları şişirenlere 50 milyon TL'nin üzerinde ceza kesildi.

OTOMOBİLDE 6 AY VE 6 BİN KM SINIRI KALKIYOR MU?

Söz konusu uygulama 1 Ocak 2025 tarihinde bitiyor. Ancak şimdi herkes '6 ay ve 6 bin km araç satılamaz' şartının kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili konuşan Ticaret Bakanı Bolat, "6 ay ve 6 bin km sınırı uzatılacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Bakan Bolat, "Konuşacağız sektör temsilcileriyle. Kendimiz Bakanlık içinde kurmaylarımızla değerlendireceğiz. Ona göre yeni bir karar vereceğiz." dedi.

KONUT SATIŞI İÇİN DE DÜZENLEME GETİRİLMİŞTİ

Emlak piyasasında da benzer bir durum vardı. Daha önce aynı evi 5 farklı emlakçı satıyor, her biri de farklı fiyattan ilan veriyordu. Bu durum da konutta fahiş fiyat artışlarının yaşanmasına katkı sağlarken; söz konusu düzenleme konut satışlarına da gelmişti.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILMAYA DEVAM EDECEK"

Bakan Bolat, emlak piyasasında fiyat istikrarı için gerekli adımların atılmaya devam edileceğini söyledi.