53 yılın sıcak ve soğuk rekorları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1970-2023 yılları arısındaki Türkiye Ortalama Sıcaklık raporunda, en sıcak ve en soğuk yıllardan, aylara göre en yüksek ve en düşük sıcaklıkların yaşandığı yıllar ile bölgelere ait veriler derlendi. Rapora göre, 2023 yılı, 53 yılın üçüncü en sıcak yılı oldu. 239 büyük klima istasyonunun yılık ortalama sıcaklık değerleri ortalamasına göre, Türkiye'de 2023 yılı ortalama sıcaklığı 14,8 derece ölçüldü.

EN SICAK YIL 2010

Maksimum sıcaklık açısından en sıcak yıl 21,1 derece ile 2010, minimum sıcaklık olarak ise 6 derece ile 1992 yılı en düşük yıl oldu. Ortalama sıcaklık olarak ise 1970-2023 yılları arası en sıcak yıl 15,1 derece ile 2010 ve 2018 olurken, 1992 yılı 11,4 dereceyle en soğuk yıl oldu. Türkiye'nin 1970-2023 arası ortalama sıcaklığı ise 13,3 derece olarak belirlendi.

SICAKLIK REKORU SARICAKAYA'DA

Maksimum sıcaklıklar ekstrem değerleri olarak ise 53 yılın en sıcak günü, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldü. Sarıcakaya'da 15 Ağustos 2023 günü sıcaklık 49,5 derece oldu. Maksimum ekstrem değerlerde aylara göre yerler şöyle;

Ocak ayı rekoru 15 Ocak 2020'de 30,1 derece Adana-Yüreğir. Şubat ayı rekoru 16 Şubat 2016 günü 32,4 derece Muğla-Milas. Mart ayı rekoru 24 Mart 2008 günü 37 derece Artvin-Hopa. Nisan ayı rekoru 24 Nisan 2017 günü 41,7 derece Ceylanpınar. Mayıs ayı rekoru 19 Mayıs 2020 günü Aydın-Nazilli 43,2 derece. Haziran ayı rekoru, 30 Haziran 2017 günü Kaş-Çavdır'da 47,6 derece.

Temmuz ayı rekoru, 20 Temmuz 2021 günü Cizre'de 49,1 derece. Ağustos ayı rekoru, 15 Ağustos 2023 günü Eskişehir-Sarıcakaya'da 49,5 derece. Eylül ayı rekoru, 16 Eylül 2016'da Ceylanpınar'da 48,8 derece. Ekim ayı rekoru 28 Ekim 2015 günü Dargeçit-Ilısu'da 42,6 derece. Kasım ayı rekoru 25 Kasım 2018 günü Karaisalı-Sadıkali'de 37,3 derece. Aralık ayı rekoru, 10 Aralık 2018 günü Karataş Balıkçı Barınağı'nda 32,3 derece.

EN SOĞUK GÜN REKORLARI

Minimum sıcaklık ekstrem değerleri olarak ise 53 yılın en soğuk günü, Van'ın Çaldıran ilçesinde 9 Ocak 1990 günü yaşandı. Çaldıran'da ölçülen eksi 46,4 derece, 53 yılın en soğuk günü olarak kayda geçti. Türkiye'de en soğuk gün rekorları açısından aylara göre, 53 yılın minimum ekstrem değerlerinin görüldüğü yerler şöyle;

Ocak ayı rekoru, 9 Ocak 1990 günü Çaldıran'da eksi 46,4 derece. Şubat ayı rekoru, 23 Şubat 1985 günü Çaldıran'da eksi 45 derece. Mart ayı rekoru, 3 Mart 1985 günü Ağrı-Hamur'da eksi 41,2 derece. Nisan ayı rekoru, 23 Nisan 1993 günü Çaldıran'da eksi 26 derece. Mayıs ayı rekoru, 23 Mayıs 1991 günü Gümüşhane Olucak-Karayayla'da eksi 14,7 derece.

Haziran ayı rekoru, 12 Haziran 2014 günü Erzurum-Çayırözü'nde eksi 7,9 derece. Temmuz ayı rekoru, 7 Temmuz 1979 günü Hafik eksi 5 derece. Ağustos ayı rekoru, 6 Ağustos 2016 günü Van-İpekyolu'nda eksi 7,9 derece. Eylül ayı rekoru, Erzurum Çayırözü'nde 6 Eylül 2018 günü eksi 10,3 derece. Ekim ayı rekoru, Çaldıran'da 30 Ekim 1985 günü eksi 23,2 derece. Kasım ayı rekoru, 16 Kasım 2016 günü Aşkale'de eksi 40 derece. Aralık ayı rekoru, 31 Aralık 1979 günü Yüksekova'da eksi 42,5 derece.

AYLARA GÖRE EN SICAK YILLAR

Raporda aylara göre, en sıcak ve en soğuk ortalama sıcaklığın yaşandığı yıllar ve dereceler ise şöyle sıralandı;

Ocak ayı rekoru, en sıcak 2003 yılı 5,4 derece, en soğuk 1972 yılı eksi 1,9 derece. Şubat ayı rekoru, en sıcak 2016 yılı 7,5 derece, en soğuk 1992 yılı eksi 1,4 derece. Mart ayı rekoru, en sıcak 2001 yılı 11,4 derece, en soğuk 1987 yılı 2,7 derece. Nisan ayı rekoru, en sıcak 1989 yılı 15,7 derece, en soğuk 1997 yılı 8,8 derece. Mayıs ayı rekoru, en yüksek 2007 ve 2021 yılları 19 derece, en düşük 1981 ve 1986 yılları 14,2 derece. Haziran ayı rekoru, en yüksek 2012 yılı 23,2 derece, en düşük 1983 yılı 19,7 derece. Temmuz ayı rekoru, en yüksek 2000 yılı 26,4 derece, en düşük 1982 yılı 22 derece.

Ağustos ayı rekoru, en yüksek 2010 yılı 26,9 derece, en düşük 1984 yılı 21,3 derece. Eylül ayı rekoru, en yüksek 2020 yılı 23,6 derece, en düşük 1997 yılı 17,7 derece. Ekim ayı rekoru, en yüksek 2020 yılı 18,1 derece, en düşük 1977 yılı 11,7 derece. Kasım ayı rekoru, en yüksek 2023 yılı 12,2 derece, en düşük 2011 yılı 5 derece. Aralık ayı rekoru, en yüksek 2023 yılı 7,9 derece, en düşük 1992 yılı 1 derece.