3 Milyon Fidan Projesinin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Van Valisi Ozan Balcı, Van'ı her alanda kalkındırmaya devam ettiklerini söyledi. Proje kapsamında şu ana kadar yaklaşık 2 milyon fidan diktiklerini belirten Vali Balcı, fidanlık alanında ise 1 milyon 250 bin fidanını büyüdüğünü vurguladı.

"YAKLAŞIK 2 MİLYON FİDAN DİKTİK"

Orman İşletme Müdürü Mehmet Kandilli'den çalışmalar hakkında bilgi alan Van Valisi Ozan Balcı, "Van'ımızın imarı, inşa edilmesi, gelecek kuşaklara hazırlanması için ekip arkadaşlarımızla beraber devletimizin tüm olanak ve kapasitesini kullanıyoruz. Canla başla, bahane üretmeden Van'ımızın geleceği için çalışıyoruz. Eğitimden sağlığa, tarımdan ormana, alt yapıdan kültürel sanatsal faaliyetlere, hayatın ve yaşamın her alanında arkadaşlarımızla beraber hemşehrilerimizin dualarıyla hizmet ediyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri de Van'ımızın hem orman hem de meyve fidanlarıyla ağaçlandırılması. 3 milyon meyve fidanı projemiz devam ediyor.

Proje kapsamında şu ana kadar yaklaşık 2 milyon fidan diktik. Fidanlık alanımızda da şu anda 1 milyon 250 bin fidanımız büyüyor. Bu fidanlarımızı yetiştirip ilimizin bereketli topraklarıyla buluşturacağız. Van'ın ağaçlandırılmasını çok önemsiyorum. İnşallah bu meyvecilik projesi devam ettiği zaman Van'ımızın meyveciliğinin gelişmesine çok büyük katkısı olacak. Ağaçlandırma konusunda daha çok iş yapmamız gerektiğinin farkındayız. Ağaçlandırma çalışmalarında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Van'ımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

YENİ İL HALK KÜTÜPHANESİ VE BEBEK-ÇOCUK KÜTÜPHANESİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Van Valisi Ozan Balcı, akabinde Devlet Tiyatrosu yanında yapımı devam eden yeni İl Halk Kütüphanesi ile Bebek-Çocuk kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkilisinden inşaatın son durumu hakkında bilgi alan Vali Balcı, özellikle kentin çocuklarına ve gençlerine büyük fayda sağlayacak kütüphanenin kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceğini ifade etti.

KÜLTÜR ADASI HIZLA YÜKSELİYOR

Vali Ozan Balcı, son olarak Devlet Tiyatrosu binasının yanında yapımı hızla devam eden Yeni Kültür Merkezi'nin inşaatında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Balcı, çok kapsamlı hizmet verecek olan kültür merkezinin kentin kültürüne, sanatına büyük katkı sağlayacağını belirterek çalışanlara kolaylıklar diledi.